Vidhet një veturë nga një parking në Fushë Kosovë

16/08/2025 10:32

Një veturë është vjedhur nga një parking në Fushë Kosovë.

Policia e Kosovës në raportin 24 orësh bën të ditur se personat që vodhën veturën janë ende të paidentifikuar.

Ndërkaq, rasti është duke u hetuar.

“Fushë Kosovë 15.08.2025 – 06:19. Ankuesi mashkull kosovar, ka njoftuar se persona të panjohur i kanë vjedhur veturën e tij nga parkingu. Rasti duke u hetuar”, njofton PK.

