Vidhet një veturë nga një parking në Fushë Kosovë
Lajme
Një veturë është vjedhur nga një parking në Fushë Kosovë.
Policia e Kosovës në raportin 24 orësh bën të ditur se personat që vodhën veturën janë ende të paidentifikuar.
Ndërkaq, rasti është duke u hetuar.
“Fushë Kosovë 15.08.2025 – 06:19. Ankuesi mashkull kosovar, ka njoftuar se persona të panjohur i kanë vjedhur veturën e tij nga parkingu. Rasti duke u hetuar”, njofton PK.