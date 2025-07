Vidhet një pistoletë me dy karikatorë dhe 80 fishekë në Suharekë Një pistoletë me dy karikatorë dhe 80 fishekë raportohet se i është vjedhur një burri në Suharekë. Rasti, sipas policia ka ndodhur të shtunën e 5 korrikut, derisa persona të panjohur dyshohet se kanë hyrë në një shtëpi me forcë, ku dhe kanë kryer veprën e vjedhjes. “Me datën 05.07.2025 dyshohet se personi-na të panjohur…