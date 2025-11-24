Vidhen para e stoli ari nga një shtëpi në Ferizaj
Një vjedhje e rëndë raportohet të ketë ndodhur mbrëmë në fshatin Slivovë të Ferizajt. Persona të dyshimtë raportohet se kanë hapur një dritare me forcë dhe kanë depërtuar në shtëpinë e ankuesit mashkull kosovar dhe nga aty kanë vjedhur para dhe stoli ari. Rasti është në procedurë hetimore./Lajmi.net/
Një vjedhje e rëndë raportohet të ketë ndodhur mbrëmë në fshatin Slivovë të Ferizajt.
Persona të dyshimtë raportohet se kanë hapur një dritare me forcë dhe kanë depërtuar në shtëpinë e ankuesit mashkull kosovar dhe nga aty kanë vjedhur para dhe stoli ari.
Rasti është në procedurë hetimore./Lajmi.net/