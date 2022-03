Videot e presidentit ukrainas, Zelenskyy në “Dancing with the Stars” dhe “Paddington” po bëjnë xhiro në rrjetet sociale

Para se të zgjidhej president, Zelenskyy pati një karrierë të frytshme si artist, duke luajtur në disa filma dhe seri televizive ukrainase, përfshirë komedinë popullore “Servant of the people”, e cila përfundoi në 2019 – vitin kur filloi dhe fitoi zgjedhjet e tij presidenciale.

Siç vunë në dukje shumë në rrjetet sociale, Volodymyr fitoi gjithashtu versionin ukrainas të “Dancing with the Stars” në 2006 dhe bëri zërin e ariut në “Paddington”.

Until today I had no idea who provided the voice of @paddingtonbear in Ukraine. Speaking for myself, thank you, President Zelenskiy. #PaddingtonBear https://t.co/5VaMi201Fs — Hugh Bonneville 🇺🇦 (@hughbon) February 27, 2022

Një zëdhënës i StudioCanal, i cili e realizoi “Paddington”, konfirmoi në një deklaratë të hënën se Zelenskyy ishte zëri pas ariut.

Lajmi erdhi si befasi për shumë njerëz në mediat sociale, përfshirë aktorin Hugh Bonneville, i cili luajti prindin kujdestar të ariut në “Paddington”.

“Deri sot nuk e kisha idenë se kush e bëri zërin e @paddingtonbear në Ukrainë”, shkroi Bonneville të dielën në Twitter. “Duke folur për veten time, faleminderit President Zelenskiy.

#PaddingtonBear”.

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr — Kat Abu (@abughazalehkat) February 27, 2022

Shumë të tjerë shprehën kënaqësinë duke parë Zelenskyy teksa performonte në sezonin e parë të “Dancing with the Stars” të Ukrainës.

“Kështu që me sa duket Zelenskyy fitoi versionin ukrainas të Dancing with the Stars në 2006 dhe videoja është edhe më e mirë se çfarëdo që po imagjinoni”, shkroi një person në Twitter.