Videoja që postuan duke gjuajtur me armë ju doli me sherr, arrestohen të dyshuarit nga Policia në Gjakovë Një video që ka qarkulluar në rrjetet sociale ku shihen disa të rinj duke gjuajtur me armë zjarri. Ndërsa lidhur me rastin policia ka identifikuar tre meshkuj dhe dy femra. Gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar një pistoletë dhe një karikator me 17 fishekë të kalibrit 9 mm. Të dyshuarit janë arrestuar, pas intervistimit me…