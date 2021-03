VIDEO: Sulmuesi Atletico Madrid humbet vetëdijen dhe përplaset në tokë

Megjithatë, ai në fund përfundimisht u kthye në vetëdije dhe ishte në gjendje të dilte nga fusha vetëm, transmeton lajmi.net.

Aktualisht ai është në spital duke iu nënshtruar testeve të mëtejshme mjekësore.

Më poshtë mund të shihni videon gjatë seancës stërvitore kur ai humbet vetëdijën:/Lajmi.net/

Atlético Madrid striker Moussa Dembélé collapsed in training today and had to receive medical attention.

He eventually regained consciousness and was able to walk off the pitch on his own. He is currently at hospital undergoing further medical tests. 🙏

pic.twitter.com/3Gm7SG2Kf6

— FutbolBible (@FutbolBible) March 23, 2021