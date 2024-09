Video- Momenti kur punëtori i “Extreme Pizza” sulmohet me armë zjarri në Prishtinë Të shtëna me armë zjarri pati sot në lagjen “Aktash” në Prishtinë. Një person ka shtënë me armë zjarri duke kërcënuar njërin prej punëtorëve të “Extreme Pizza”. Në një video të publikuar së fundi shihet se i dyshuari ka kapur për fyti punëtorin madje shtiu me armë zjarri, por në tokë. I dyshuari shihet vazhdimisht…