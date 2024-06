Video historike e gjeneralit gjerman që iu dha afat trupave serbe që të largohen për 30 minuta nga Kosova

Jakub Bielamowicz, një ndër analistët e njohur të gjeopolitikës dhe studiues i Ballkanit Perëndimor ka rikujtuar një video historike të ditës së çlirimit të Kosovës.

Ai ka risjell pamje nga momenti kur një komandant gjerman i largon trupat serbe nga Prizreni për vetëm 30 minuta, transmeton lajmi.net.

Analisti thotë se kjo video të cilën e ka shpërndarë në platformën X, nuk do të ‘plaket’ kurrë.

“Një çerek shekulli më parë, komandanti gjerman Helmut Harff u thotë trupave serbe në Prizren se kanë vetëm 30 minuta për t’u larguar nga Kosova. Pasi shkëmbejmë disa fjalë: Koha po mbaron. Ky është fundi i diskutimit. Tani ju kanë mbetur vetëm 28 minuta”, shkruan ai./Lajmi.net/

It really never ever gets old.

A quarter-century ago, German commander Helmut Harff tells Serbian troops in Prizren they have only 30 minutes to leave Kosovo.

After exchanging a few words: Time’s running out. That’s the end of the discussion. Now, you have only 28 minutes left. pic.twitter.com/8C5DQpqXER

— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) June 12, 2024