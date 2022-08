Video/ E veshur në të bardha, Dua Lipa shkëlqen në konferencën për media para nisjes së performancës

Dua Lipa nuk ka treguar sesi do të vishet sonte për performancën e saj në Sunny Hill Festival.

Në konferencën për media bashkë me babanë e saj Dukagjin Lipa dhe kryetarin e Prishtinës, Përparim Rama, ajo tha se nuk mund ta zbulojë veshjen, por njëkohësisht zbuloi se është shumë speciale.

“Nuk bon me kallxu çka do të veshi. Është shumë speciale dhe është krijuar veç për performancën në Prishtinë. Është ndjesi shumë e mirë të performojë në Prishtinë, s’ka ndjenjë më të mirë. Mezi po pres me i ndje emocionet para se të dalë në skenë”, tha ajo

Ndryshe Dua Lipa përgjatë konferencës së saj para nisjes së performancave në “Sunny Hill” dukej me shumë stil, e veshur e tëra në të bardha.

Dua Lipa, gjithashtu deklaroi se është krenare që do të performojë në Kosovë.

“Faleminderit për suportin, për ndihmën dhe dashurinë që po na jepni çdo ditë që ne ta bëjmë një festival të tillë. Ndihem shumë krenare që jam këtu, që kam mundësi me e sjell performancën. Kemi me u kënaq shumë sonte. Faleminderit shumë, po ndihem shumë mirë që në shtëpinë dhe vendin time me e bë një gjë të tillë”, tha këngëtarja me famë botërore./Lajmi.net/