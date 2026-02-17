Video e papublikuar më parë | Agim Ramadani para se të niset për luftë: Fisnike, luftën do ta fitojmë – UÇK është e pamposhtur

Një video e paparë e heroit kombëtar, Agim Ramadanit – Katana – është publikuar sot në 18-vjetorin e Pavarësisë. “Katana” në videon e publikuar, shihet duke thënë se luftën do ta fitoj UÇK-në, transmeton lajmi.net. “Fisnike luftën do ta fitojmë”, “Ushtria Çlirimtare e Kosovës është e pamposhtur”, dëgjohet duke thënë në Ramadani në një video…

Lajme

17/02/2026 15:22

Një video e paparë e heroit kombëtar, Agim Ramadanit – Katana – është publikuar sot në 18-vjetorin e Pavarësisë.

“Katana” në videon e publikuar, shihet duke thënë se luftën do ta fitoj UÇK-në, transmeton lajmi.net.

“Fisnike luftën do ta fitojmë”, “Ushtria Çlirimtare e Kosovës është e pamposhtur”, dëgjohet duke thënë në Ramadani në një video të xhiruar derisa ai po bëhej gati që t’i bashkëngjitet luftës.

Video:

