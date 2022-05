Video e Bora Zemanit duke u puthur me ish-konkurrentin e “Big Brother” që u bë virale

Së fundmi në rrjete sociale një video e moderatores u bë mjaft virale, shkruan lajmi.net

Fjala është për një puthje të Borës me ish-konkurrentin e “Big Brother Albania” të sezonit të 5-të, Graciano Tagani, gjatë vallëzimit sa moderatorja ishte pjesë e formatit “Dance with me Albania”.

Kujtojmë se gjatë këtyre ditëve në media është përfolur për një ribashkim në mes të Borës dhe aktorit Donald Veshaj.

Dyshja u panë nën shoqërinë e njëri tjetrit gjatë sfilatës së valdrin Sahitit dhe tani sipas disa imazheve ata duket se janë në Itali./Lajmi.net/