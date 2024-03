Viajeros: Shqipëria-vizitoni 14 vendet e mahnitshme me shumëllojshmëri të jashtëzakonshme peizazhesh

Jeni duke kërkuar për vendet më të mira për të vizituar në Shqipëri? Ky vend i Evropës Lindore ka një shumëllojshmëri të jashtëzakonshme peizazhesh duke përfshirë detin, malet, qytetet e trashëgimisë botërore dhe gastronominë e shijshme, shkruan Rebeca Serna në të përditshmen spanjolle “Viajeros”.

Nëse jeni në kërkim të natyrës, trashëgimisë kulturore dhe vendeve autentike me çmime të përballueshme, Shqipëria është zgjedhja më e mirë! Ne ju rekomandojmë 14 vendet e mahnitshme për t’u vizituar në Shqipëri;

Berati, qyteti i një mijë dritareve

Destinacioni turistik më i njohur për t’u vizituar në Shqipëri. Një qytet i bukur i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, më pak se dy orë larg nga kryeqyteti. Berati është një qytet me më shumë se 2000 vjet histori, ku kultura të ndryshme kanë lënë gjurmë. Edhe pse i mungojnë monumentet kryesore ai është një muze gjigant. Imazhi emblematik i qytetit na tregon një enigmë shtëpish të vogla prej guri, që nga bregu i lumit Osum, ngjiten të çrregullta deri në majën e shpatit të kurorëzuar nga kalaja e Beratit. Qershia mbi tortë janë minaret e holla të xhamive, ezani i të cilave ndërthuret me rrëmujën e jetës së përditshme në qytet. Berati ndahet në tre lagje të dallueshme historike: lagjja e krishterë e Goricës, lagja myslimane e Mangalemit dhe lagjja e Kalasë, e vendosur në majë të kodrës ku ndodhet kalaja.

Kanionet marramendëse të Osumit

Shumë pranë Beratit ndodhet një destinacion me natyrë befasuese dhe ende i panjohur, Kanionet e Osumit. Është një grykë e madhe me më shumë se 13 kilometra gjatësi, më e madhja në Shqipëri dhe me mure shkëmbore që arrijnë 100 metra lartësi. Gjithashtu mund të bëni një vizitë në ujëvarën e Bogovës. Qasja në këtë zone bëhet përmes një rruge të thjeshtë rreth 30 minuta (një drejtim) dhe, megjithëse e vogël ujëvara është e shkëlqyer për të notuar në verë.

Gjirokastra dhe sharmi i stilit osman

Gjirokastra, një tjetër qytet i përfshirë në listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Është pa dyshim shembulli më i mirë i arkitekturës tradicionale osmane në tokën shqiptare, i quajtur ndryshe ‘qyteti i gurtë’. Ajo që sot është një kështjellë e bukur (pjesërisht në rrënoja) dhe me pamjet më të mira të qytetit, lë të kuptohet për një të kaluar të lavdishme. Rrugët me kalldrëm të Gjirokastrës janë një kënaqësi e vërtetë për shëtitje të gjata. Këtu do të zbuloni xhevahire arkitekturore që nga koha e dominimit turk, kryesisht pallate të mëdha dhe elegante me çati të mbuluara me gurë (një tipar dallues i qytetit). Gjithashtu, nëse ju pëlqen natyra dhe hiking, duhet të dini se ajo është e rrethuar nga male dhe hapësira të bukura natyrore. Gjithashtu vizitoni Parku Natyror “Syri i Kaltër” apo Parku Kombëtar i Bredhit të Hotovës dhe zona e tij e burimeve të nxehta, Banjat të Benjës, raporton ATSH.

Burimet e ujërave termale të Bënjës, ose Banjat e Bënjës

Do të mahniteni me urën e mrekullueshme osmane të Kadiut dhe burimet e ujërave termale të Bënjës, apo siç quhen ndryshe Banjat e Bënjës. Pa dyshim, një tjetër vend mahnitës dhe shumë autentik për t’u parë në Shqipëri. Ky vend ndodhet pranë qytetit të Përmetit dhe brenda Parkut Kombëtar të Bredhit të Hotovës. Udhëtimi këtu është një atraksion i madh në vetvete për shkak të peizazheve spektakolare. Pasi të keni lënë makinën tuaj në parking, mund të shijoni pamjen e mrekullueshme të kësaj ure mesjetare pranë së cilës ndodhet një grup pishinash termale me ujëra sulfurorë me pamje nga malet dhe me akses të lirë. Gjithashtu ju këshilloj të ecni përgjatë shtratit të lumit përmes kanionit të Langaricës për rreth 1 kilometër. Përveç shijimit të një panorame spektakolare, do të gjeni edhe pishina të tjera shumë më pak të frekuentuara.

Syri i Kaltër, Monument Natyror

Në gjysmë të rrugës mes Gjirokastrës dhe Rivierës Shqiptare, Monumenti Natyror i Syrit të Kaltër është kthyer në një nga vendet më të njohura për t’u vizituar në Shqipëri. Dhe askush nuk dëshiron të humbasë këtë pranverë ujërat blu super intensive që burojnë nga brendësia e tokës në një mjedis të bukur natyror të pyllëzuar. Është një pikë shumë e vizituar gjatë verës ku noti është i ndaluar. Riviera Shqiptare, plazhet më të mira në Shqipëri. Shqipëria nuk ka për t’i pasur zili vendet fqinje për sa i përket pasurisë natyrore dhe e ashtuquajtura Riviera Shqiptare është dëshmia më e mirë për këtë.Ajo ka një shtrirjeje bregdetare prej më shumë se 100 kilometrash plot me plazhe dhe limane me ujëra të pastër kristal dhe bukuri magjepsëse. Rruga bregdetare gjarpëron mes shkëmbinjve, duke ju ofruar kartolina për t’u mbajtur mend. Dhe ndër të gjitha është thelbësore të bëni një ndalesë në plazhet më të mira, si plazhi i Kakomes, plazhi i Borshit, i Porto Palermos, i Llamanit, i Himarës, i Jalës dhe i Gjipesë. Nëse jeni në kërkim të qetësisë zgjidhni muajt maj, qershor, shtator dhe madje edhe tetor, si më të mirët për të shijuar Rivierën Shqiptare.

Rrënojat e Butrintit dhe plazhi i Ksamilit

Në skajin jugor të rivierës ndodhet një nga thesaret më të mëdha për të eksploruar në Shqipëri: Parku Kombëtar i Butrintit. Vetëm 10 minuta me makinë nga qyteti i Ksamilit, ai është i rrethuar nga një mjedis i bukur natyror dhe strehon rrënojat e qytetit antik të Butrintit. Gjithashtu një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe me 3000 vjet histori, kjo qendër arkeologjike na tregon ndërthurjen e kulturave të ndryshme nëpër zonë: greke, romake, bizantine dhe veneciane. Komunikimi midis arkitekturës dhe natyrës është brutal. Ksamili, një fshat bregdetar i mbushur me plazhe me guralecë, ishuj të vegjël dhe i lagur nga ujëra super transparente të një ngjyre të pabesueshme bruz.

Siti arkeologjik i Apolonisë

Kthehemi në brendësi të Shqipërisë për të zbuluar një tjetër nga sekretet e saj më të ruajtura, qytetin grek të Apolonisë në Iliri. Një vend arkeologjik me vlera të paçmueshme vetëm pak kilometra larg Fierit, qyteti i dytë më i populluar në vend. Tempulli i Artemidës është një xhevahir. Një pjesë e mirë e thesareve të mbledhura në vend janë ekspozuar në Manastirin e Shën Mërisë, i cili shërben si muze. Pjesa më e madhe e këtij qyteti është ende nën tokë, vlerësohet se 90% e qytetit antik mbetet për t’u zbuluar. Le të shpresojmë që puna arkeologjike të vazhdojë dhe Apolonia të shpallet një Trashëgimi Botërore sepse e meriton.

Shkodra, porta e Alpeve Shqiptare

Shkodra është një prej qyteteve më të populluara në Shqipëri me rreth se 100 mijë banorë. Një nga pikat kryesore të vizitës së saj është Kalaja e Rozafës. Një kullë vrojtimi nga e cila mund të vëzhgoni jo vetëm qytetin, por të gjithë mjedisin natyror që ju rrethon. Qyteti i Shkodrës shtrihet përgjatë një fushe në brigjet e liqenit të Shkodrës, një xhevahir natyral. Mënyra më e mirë për të eksploruar qytetin është me biçikletë. Mos humbisni perëndimet e diellit në liqen të cilat janë spektakolare.Përveçse një qytet i bukur, Shkodra është gjithashtu një pikënisje e mirë për të eksploruar zonën përreth, liqenin e Komanit, Thethin dhe Valbonën. Ndër të tjera vizitoni urën e bukur të Mesit ose qytetin e vogël mesjetar të Drishtit.

Peizazhet në Liqenin e Komanit dhe Lumin e Shalës

Shkodra është një pikënisje e mirë për të zbuluar destinacionet mbresëlënëse të natyrës. Një prej tyre është liqeni i Komanit, një rezervuar në lumin Drin. Mënyra më e mirë për të shijuar këto peizazhe është përmes një turneu me varkë. Porti i nisjes është më pak se dy orë me makinë nga Shkodra, dhe prej andej mund të zgjidhni midis një turneu me varkë ose një udhëtimi pak më shumë se dy orë me makinë në portin e Fierzës. Kjo rrugë e fundit është ajo që duhet të bëni për të arritur në qytetin malor të Valbonës. Nëse planifikoni të vizitoni Valbonën dhe Alpet Shqiptare do të mund ta shijoni këtë destinacion gjatë vetë udhëtimit. Mos humbisni një aventurë në liqenin e Komanit me një varkë të vogël, destinacioni përfundimtar i së cilës janë plazhet bruz të Lumit të Shalës.

Thethi, Valbona dhe Bjeshkët e Nemuna

Bjeshkët e Nemuna, të ashtuquajturat Alpe Shqiptare, përfaqësojnë një zonë të bukur malore në veri të Shqipërisë. Do të befasoheni nga bukuria e peizazheve dhe hijeshia e fshatrave të saj të vegjël. Ky vend është plot surpriza. Fillimisht, nisni një udhëtim në një nga fshatrat më emblematike: Valbonën. Në Valbonë koha duket se ka një ritëm tjetër. Ritmi i përrenjve të saj, i reve që luftojnë me majat e maleve dhe ai i banorëve vendas të angazhuar me punët e tyre të përditshme. Një mrekulli!. Dhe akoma më e mrekullueshme është kalimi i distancës që ndan Valbonën nga fshati i Thethit përmes një rruge spektakolare ecjeje në zemër të këtyre maleve që zgjat rreth 7 orë. Thethi është një tjetër perlë e fshehur në një nga pjesët më të largëta të vendit. Ky fshat i bukur shtrihet përgjatë një lugine plot me ujëvara, pishina natyrore dhe peizazhe që të lënë pa fjalë. Rekomandohet gjithashtu të vishni çizmet tuaja malore për të zbuluar ujëvarën e Grunasit dhe pishinën natyrore të Syrit të Kaltër.

Kruja, një vend i bukur për t’u vizituar në Shqipëri

Duke ecur nëpër rrugicat e Krujës, do të ndjeni sikur jeni shpërngulur në një vend tjetër pa e kuptuar. Qendra historike e Krujës është shumë e vogël. Mund të filloni me një shëtitje nëpër pazarin e vjetër. Eksploroni gjurmët e qytetit të vjetër mesjetar. Një qytet brenda vetë qytetit. Kruja është tërësisht e rrethuar me mure dhe brenda mund të vizitoni Kalanë, ku aktualisht ndodhet muzeu i Skënderbeut, si dhe Muzeu Etnografik. Një shembull i mrekullueshëm i arkitekturës osmane të ruajtur mirë.

Në brigjet e Liqenit të Ohrit

Liqeni i Ohrit ndan territorin midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Brenda kufijve shqiptarë gjejmë një hapësirë natyrore në të cilën në skenë shfaqen ujërat e kristalta të këtij gjiganti dhe malet e larta. Ohri në ditët e sotme është kthyer në një atraksion të madh turistik.

Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë

Tirana ka një atmosferë mjaft të veçantë. Ndikimi komunist ndihet pothuajse në çdo cep. Nga sheshi gjigant Skënderbej te bunkerët e shndërruar në muze dhe ekspozita arti, apo Piramida e ndërtuar në kujtim të diktatorit Enver Hoxha. Megjithatë, ka një monument që bie në sy mbi këto masa të mëdha çimentoje dhe betony, është xhamia e Et’hem Beut. Një tempull i bukur që arriti të shpëtojë veten nga epoka më e errët e Shqipërisë. Një tjetër nga vizitat thelbësore në Tiranë na çon në lartësitë e malit të Dajtit, një Park Kombëtar praktikisht i integruar në qytetin e madh.