​Vëzhguesit ndërkombëtar dalin në terren, do ta monitorojnë fushatën dhe procesin zgjedhor

Tetëmbëdhjetë vëzhguesë nga tetëmbdhjetë shtete të ndryshme të Misionit për Vëzhgimin e Zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian (EOM), janë nisur nga Prishtina për në tërë Kosovën për të monitoruar fushatën dhe procesin zgjedhor.

Shefja e Misionit për Vëzhgimin e Zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian (EOM) për Kosovën, Nathalie Loiseau, tha se gjatë fushatës dhe në ditën e zgjedhjeve, do të jenë afër 100 vëzhguesë ndërkombëtarë.

“Sot është dita e vendosjes së vëzhguesve afatgjatë, 18 prej tyre sapo u nisën nga Prishtina, dhe do të shpërndahen në mbarë Kosovën për të vëzhguar procesin zgjedhor dhe fushatën, për të qenë në kontakt, me zyrtarët përgjegjës për zgjedhjet, me përfaqësuesit e partive politike, me organizatat e shoqërisë civile, dhe me mediat. Pra, ata janë veshët tanë, sytë tanë dhe goja jonë në terren, dhe ju mund t’i kontaktoni ata. Ndërsa unë do të kthehem në fillim të shkurtit së bashku me vëzhguesit afatshkurtër. Të gjithë së bashku do të jemi pak më shumë se 100 vëzhgues për këto zgjedhje”, tha ajo.

Ajo dje në një konferencë për media sot tha se parimi themelor i Misionit për Vëzhgimin e zgjedhjeve janë paanshmëria dhe profesionalizmi.

Sipas saj, vëzhguesit afatgjatë janë të pavarur dhe të paanshëm.

Përveç kësaj, shefja e Misionit Vëzhgues të Zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian theksoi se pak para datës së zgjedhjeve, misioni do të përforcohet edhe me 36 vëzhgues afatshkurtër.

Kjo është hera e shtatë që BE është duke vëzhguar zgjedhjet në Kosovë. Misioni Vëzhgues i Zgjedhjeve nga BE dy ditë pas zgjedhjeve do të mbajë edhe një konferencë për media, ku do të ndahet deklarata preliminare e misionit.

Ndërsa pas dy muajsh do të publikohet raporti gjithëpërfshirës.