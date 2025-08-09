Veturë përfshihet nga flakët në Rrugën e Kombit
Lajme
Një veturë është përfshirë nga flakët të premten pasdite në Rrugën e Kombit.
Ngjarja ka ndodhur në rrethana ende të paqarta, ndërsa nuk dihet nëse ka persona të lënduar apo viktima.
Lajmi.net ka siguruar video nga vendi i ngjarjes, ku shihet automjeti i përfshirë plotësisht nga zjarri, ndërsa kalimtarët kanë njoftuar autoritetet.
Redaksia e lajmi.net është në pritje të konfirmimit zyrtar nga Policia e Kosovës dhe do t’ju mbajë të informuar me zhvillimet më të fundit rreth këtij rasti.