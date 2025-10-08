Vetura me targa të Serbisë ndalohet në Kamenicë
Një veturë me targa të Serbisë është ndaluar nga Policia e Kosovës në Kamenicë. Sipas njoftimit, automjeti i drejtuar nga shtetasi serb dyshohet se ka kaluar ilegalisht kufirin Serbi-Kosovë. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është liruar, ndërsa i është konfiskuar një dokument me qëllim të prezencës së tij në seancë gjyqësore.
Lajme
