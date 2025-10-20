Vetura ka goditur një këmbësor në Prishtinë

Një veturë ka goditur një këmbësorë në rrugën “Luan Haradinaj” në Prishtinë, sot rreth orës 08:00 të mëngjesit. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës, Enis Pllana. Ai ka thënë se nga ky aksident është lënduar këmbësori i cili më pas ka pranuar tretman mjekësor. “Sot rreth orës 08:00…

Lajme

20/10/2025 09:19

Një veturë ka goditur një këmbësorë në rrugën “Luan Haradinaj” në Prishtinë, sot rreth orës 08:00 të mëngjesit.

Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.

Ai ka thënë se nga ky aksident është lënduar këmbësori i cili më pas ka pranuar tretman mjekësor.

“Sot rreth orës 08:00 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku me lëndime në rrugën ‘Luan Haradinaj’ në Prishtinë. Në aksident janë përfshirë një veturë dhe një këmbësorë. Si pasojë lëndime ka pësuar një person, i cili ka pranuar tretman mjekësor. Me rastin po merret Njësia e Trafikut të Kryeqytetit”, ka thënë Pllana. /Lajmi.net/ 

 

Artikuj të ngjashëm

October 20, 2025

Dëshmon një dëshmitar anonim, mbyllet për publikun seanca për rastin “Banjska”...

October 20, 2025

Si mund të bëhet shumica në Kuvendin Komunal të Prishtinës? –...

October 20, 2025

Vidhen stoli ari me vlerë rreth 10 mijë euro në Ferizaj

October 20, 2025

VMRO-DPMNE prin në 53 komuna, VLEN në 9, LSDM në 8, AKI në 5

October 20, 2025

Rasti Banjska, tre të akuzuarit sillen në sallën e gjyqit

October 20, 2025

Policia shqipton rreth 1 mijë e 900 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Lajme të fundit

Dëshmon një dëshmitar anonim, mbyllet për publikun seanca...

Si mund të bëhet shumica në Kuvendin Komunal...

Vidhen stoli ari me vlerë rreth 10 mijë euro në Ferizaj

VMRO-DPMNE prin në 53 komuna, VLEN në 9, LSDM në 8, AKI në 5