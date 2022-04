Vetura humb kontrollin dhe kalon në anën tjetër të autostradës, aksident i rëndë në rrugën Pejë-Prishtinë

Po ashtu, Policia bën të ditur se ekipet relevante dhe zjarrfikësit kanë dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa një veturë e tipit “Polo” ka goditur nga mbrapa ambulancën.

Kështu bën të ditur për Express zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha.

“Rreth orës 19:30 në rr. nacionale në Korreticë të lartë afër Kronit të Mbretit është shkaktuar aksident trafiku me lëndime dhe dëme materiale, ku dyshohet se vetura BMW duke lëvizë në drejtim të Prishtinës humb drejtimin dhe kalon barrierat, në mes të rrugës kalon ne shiritin e rrugës në drejtim të Pejës ku godet veturën Smart në drejtim të lëvizjes Prishtinë-Pejë”, tha ai.

“Raportohet se deri në këtë fazë janë lënduar dy persona, zjarrfiksat dhe autoambulanca janë në vend ngjarje. Gjithashtu disa dëme materiale raportohet të jenë shkaktuar nga një automjet tjetër i tipit Polo i cili në atë lokacion ka goditur auto ambulancën nga mbrapa”, shtoi ai.

Tutje Hoxha shton se kërkon nga shoferët që t’iu përshtaten kushteve të vozitjes dhe shenjave të komunikacionit në mënyrë që aksidente të njëjta të mos përsëriten.

“Ne në vazhdimësi kemi kërkuar dhe po kërkojmë nga vozitësit respektimin e rregullave dhe shenjave të trafikut, në veçanti ato të kufizimit të shpejtësisë. Po ndërmirren dhe do të ndërmirren masa aktive ligjore nga Policia me qëllim që të shmangen aksidente në trafik që shpesh përveç dëmeve materiale po përfundojnë edhe me pasoja njerëzore”, përfundoi ai.