Vetura godet një këmbësor në Prishtinë, deklarohet policia
Një person është goditur nga një veturë në Prishtinë. Kështu ka njoftuar zëdhënësi i Policisë, Enis Pllana. Pllana ka njoftuar se viktima ka pësuar lëndime dhe se i njëjti ka pranuar tretman mjekësor. ‘’Rreth orës 17:00 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku me lëndime në rrugën Tirana në Prishtinë. Në aksident janë përfshirë një…
Lajme
Një person është goditur nga një veturë në Prishtinë. Kështu ka njoftuar zëdhënësi i Policisë, Enis Pllana.
Pllana ka njoftuar se viktima ka pësuar lëndime dhe se i njëjti ka pranuar tretman mjekësor.
‘’Rreth orës 17:00 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku me lëndime në rrugën Tirana në Prishtinë. Në aksident janë përfshirë një veturë dhe një këmbësor. Sipas informatave fillarestare, lëndime ka pësuar një person, i cili ka pranuar tretman mjekësor. Me rastin po merret Trafiku i Kryeqytetit’’, ka njoftuar Pllana.