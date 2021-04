Veton Tusha realizon gol kundër Alyanspor

Tusha që ishte për herë të parë nga minuta e parë, arriti të realizoi gol ndaj Alyanspor, shkruan lajmi.net.

18-vjeçari pas një asistimi të bukur konkretizoi lehtësisht në portën kundërshtare.

Për më shumë shikojeni golin./Lajmi.net/

Wow, just Wow 🤩! | #SüperLig 🇹🇷🇽🇰

Veton Tusha scores on his first ever start for @Denizlispor against @Alanyaspor.

The 18 year old is part of Kosovo u21s. And is a likely candidate for the senior squad in the upcoming summer friendlies.

pic.twitter.com/2iDPSiEhma

— Dardanian Football (@DardanianFooty) April 12, 2021