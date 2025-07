Vetëvritet me armë zjarri një 62 vjeçar në Prizren, Policia jep detaje Një rast i rëndë ka ndodhur sot rreth orës 11:15 në lagjen Tusus të Prizrenit. Një person me inicialet A.P, i moshës 62 vjeçare dyshohet se ka kryer vetëvrasje me armën e tij personale. Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Prizren, Shaqir Bytyqi i cili ka thënë se trupi…