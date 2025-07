Vetëvrasja në qendrën e paraburgimit në Suharekë- tre policë ende në suspendim, nuk dihet ende se si ndodhi rasti saktësisht

Një rast tejet i rëndë ka ndodhur më 4 korrik të këtij viti në Suharekë, saktësisht në stacionin policor të kësaj komune ku një person ka ngulfatur veten.

Këtë rast kur edhe ka ndodhur e pati konfirmuar kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu.

Sipas tij, ai ka qenë duke u mbajtur në ndalim për shkak të dyshimit se kishte ushtruar dhunë ndaj vajzës së tij.

“Rreth orës 03:40 një person dyshohet se ka bërë vetëvrasje në dhomat e ndalimit në stacionin policor në Suharekë. I njëjti ka qenë i ndaluar për shkak të dyshimit se ka ushtruar dhunë në familje ndaj vajzës së tij”, tha Kryeziu.

Tutje ai tha se personi ka qenë i njohur për organet e ndjekjes për vepra të ndryshme penale, por edhe për dhunë në familje.

“Rasti është duke u hetuar si hetim i vdekjes. I njëjti është i njohur për organet e rendit dhe llojin e veprës penale për të cilën dyshohej dhe të tjera”, ka thënë Kryeziu.

Në lidhje me këtë rast, Inspektorati Policor i Kosovës ka suspenduar tre policë pasi sipas tyre kanë neglizhuar përmbushjen e detyrave zyrtare.

“Bazuar në pozitat dhe përgjegjësitë konkrete të zyrtarëve në fjalë, dhe nga veprimet e ndërmarra hetimore, në këtë fazë ekziston dyshimi i arsyeshëm se me veprimet apo mosveprimet e tyre nga zyrtarët policorë mund të ketë pasur neglizhencë të mundshme në përmbushjen e detyrave zyrtare, veçanërisht në aspektin e garantimit të sigurisë së personit të ndaluar. Suspendimi i përkohshëm paraqet masë të përkohshme mbrojtëse, në funksion të dhe interes të garantimit të integritetit të hetimit që po zhvillohet lidhur me këtë rast, si dhe të shmangies së çdo ndikimi të mundshëm në procesin hetimor. IPK në kuadër të autorizimeve ligjore dhe në koordinim të plotë me Prokurorinë e Shtetit, do të vazhdojnë të ndërmarrin edhe veprime të tjera hetimore drejt ndriçimit të plotë të të gjitha rrethanave që ndërlidhen me këtë rast që po trajtohet në këtë fazë si hetim i vdekjes”, thuhej në komunikatën e IPK-së.

Në lidhje me këtë rast, nga Policia e Kosovës në Prizren kanë thënë për lajmi.net sot se policët e suspenduar vazhdojnë të jenë në suspendim.

Në mesin e zyrtarëve të suspenduar janë një rreshter dhe dy zyrtarë policorë.

“Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren mund të ju konfirmoj se zyrtarët e suspenduar (1 Rreshter Policor dhe 2 Zyrtar Policor) nuk janë kthyer në detyrë (vazhdojnë të jenë të suspenduar)”, kanë thënë nga Zyra për Informim e Policisë së Kosovës në Prizren.

Kurse në lidhje me rastin nga Prokuroria Themelore në Prizren kanë thënë për lajmi.net se rasti është në fazën e hetimeve dhe se nuk mund të ndajnë më shumë informacione.

“Referuar kërkesës tuaj, mund të konfirmojmë se rasti është në fazën e hetimeve, dhe në këtë fazë është ende heret të ndajmë informacione me ju dhe me publikun, për shkak të cenimit të mundshëm të integritetit të hetimit”, kanë thënë nga Prokuroria Themelore në Prizren.

Në lidhje me rastin, lajmi.net ka dërguar pyetje edhe në IPK por të njëjtit nuk janë përgjigjur.

Personi i cili ka humbur jetën pasi dyshohet të ketë ngufatur veten, është Nazif Kololli nga fshati Budakovë i Suharekës.

Ai po qëndronte në paraburgim për veprën penale “dhunë në familje”, ndërsa lajmi.net ka mësuar që këtë vepër ai e ka ushtruar ndaj vajzës së tij.

Siç ka thënë edhe Prokuroria Themelore në Prizren, Kololli ishte i njohur për organet e rendit edhe për raste të tjera të mëparshme. /Lajmi.net/