Vetëvrasja e 19-vjeçares në Mitrovicë, paralajmërohet protestë para Gjykatës së Mitrovicës Me iniciativë të prindërve të B.Y, 19-vjeçare, e cila për shkak të kërcënimeve nga fejuari i saj përfundoi në vetëvrasje, të premtën do të organizohet protestë nga ora 12:00 para Gjykatës Themelore në Mitrovicë. “Përmes protestës ne iu bëjmë thirrje institucioneve gjegjëse që ta trajtojnë drejt dhe me prioritet rastin e Betinës dhe t’i jap…