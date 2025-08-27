Vetëvendosje prezanton sot kandidatët për Kuvendin Komunal të Prishtinës
Lëvizja Vetëvendosje organizon sonte ngjarjen e prezantimit të kandidatëve për Kuvendin Komunal të Prishtinës. Kjo ngjarje do të mbahet tek amfiteatri tek Pishina e Gërmisë, nga ora 20:00. “Në këtë ngjarje flasin: • Kandidati për Kryetar të Prishtinës, Hajrulla Çeku • Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti”, ka njoftuar Lëvizja Vetëvendosje. /Lajmi.net/
Lajme
Lëvizja Vetëvendosje organizon sonte ngjarjen e prezantimit të kandidatëve për Kuvendin Komunal të Prishtinës.
Kjo ngjarje do të mbahet tek amfiteatri tek Pishina e Gërmisë, nga ora 20:00.
“Në këtë ngjarje flasin:
• Kandidati për Kryetar të Prishtinës, Hajrulla Çeku
• Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti”, ka njoftuar Lëvizja Vetëvendosje. /Lajmi.net/