Vetëvendosje prezanton sot kandidatët për Kuvendin Komunal të Prishtinës

27/08/2025 12:14

Lëvizja Vetëvendosje organizon sonte ngjarjen e prezantimit të kandidatëve për Kuvendin Komunal të Prishtinës.

Kjo ngjarje do të mbahet tek amfiteatri tek Pishina e Gërmisë, nga ora 20:00.

“Në këtë ngjarje flasin:
• Kandidati për Kryetar të Prishtinës, Hajrulla Çeku
• Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti”, ka njoftuar Lëvizja Vetëvendosje.  /Lajmi.net/

