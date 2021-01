Vetëvendosje nuk e pranon as vendimin e Supremes, insistojnë se do të garojnë me 110 kandidatë

Pasi e kanë pranuar vendimin e kësaj gjykate, nga VV pretendojnë se ky vendim i kundërvihet aktgjykimit të Kushtetueses, shkruan lajmi.net.

Nga VV shprehen se po mundohet të pamundësohet mbajtja e zgjedhjeve të 14 shkurtit, por sipas tyre ato do të mbahen.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

“Lista jonë me 110 kandidatë garon në referendumin e 14 shkurtit. Vazhdojmë me aktivitetet tona drejt fitores plebishitare.”, thuhet në reagimin e VV-së.

Ky është reagimi i plotë:

E pamë vendimin e fundit të Gjykatës Supreme. Ky vendim i kundërvihej aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese. Zgjedhjet do të mbahen më 14 shkurt, ndonëse ka përpjekje për pamundësimin e tyre. Ankesa në Gjykatën Kushtetuese do t’u jepte shpresë këtyre përpjekjeve. Lista jonë me 110 kandidatë garon në referendumin e 14 shkurtit. Vazhdojmë me aktivitetet tona drejt fitores plebishitare. /Lajmi.net/