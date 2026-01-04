Vetëvendosje kryeson me shumicë pas numërimit të 30% të votave me postë

Procesi i numërimit të votave me postë nga zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit 2025 në Kosovë ka arritur të përpunojë deri tani rreth 30.43% të totalit, përkatësisht 28 nga 92 vota të pranuara dhe të verifikuara. Në këtë fazë, Lëvizja Vetëvendosje kryeson fuqimisht me 70.69% të votave të numëruara, duke ruajtur një avantazh të konsiderueshëm…

Lajme

04/01/2026 12:12

Procesi i numërimit të votave me postë nga zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit 2025 në Kosovë ka arritur të përpunojë deri tani rreth 30.43% të totalit, përkatësisht 28 nga 92 vota të pranuara dhe të verifikuara.

Në këtë fazë, Lëvizja Vetëvendosje kryeson fuqimisht me 70.69% të votave të numëruara, duke ruajtur një avantazh të konsiderueshëm ndaj partive të tjera.

Pas Vetëvendosjes renditet Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) me 10.59%, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) kanë marrë përkatësisht 8.83% dhe 8.27% të votave të numëruara. Partitë e tjera, përfshirë Partinë Liberale Egjiptiane dhe Iniciativën e Re Demokratike të Kosovës, kanë përqindje më të ulëta.

Autoritetet zgjedhore njoftojnë se numërimi do të vazhdojë dhe pritet të përfundojë së shpejti, duke dhënë një pamje më të plotë të rezultatit përfundimtar.

Zgjedhjet e 28 dhjetorit kanë treguar një garë të ngushtë mes subjekteve kryesore, ndërsa përbërja përfundimtare e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të përcaktohet pas numërimit të të gjitha votave. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 4, 2026

19 kuti me vota me postë u numëruan nga pasdita e...

January 4, 2026

Kosova thelloi partneritetin tregtar me Koren e Jugut vitin që lamë...

January 4, 2026

Vuçiq pas arrestimit të Maduros: Armatimi i Kosovës dhe aleanca rajonale,...

Lajme të fundit

19 kuti me vota me postë u numëruan...

Kosova thelloi partneritetin tregtar me Koren e Jugut...

Vuçiq pas arrestimit të Maduros: Armatimi i Kosovës...

“E kam njohur jashtë”, Brikena refuzon t’i bashkohet...