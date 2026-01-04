Vetëvendosje kryeson me shumicë pas numërimit të 30% të votave me postë
Lajme
Procesi i numërimit të votave me postë nga zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit 2025 në Kosovë ka arritur të përpunojë deri tani rreth 30.43% të totalit, përkatësisht 28 nga 92 vota të pranuara dhe të verifikuara.
Në këtë fazë, Lëvizja Vetëvendosje kryeson fuqimisht me 70.69% të votave të numëruara, duke ruajtur një avantazh të konsiderueshëm ndaj partive të tjera.
Pas Vetëvendosjes renditet Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) me 10.59%, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) kanë marrë përkatësisht 8.83% dhe 8.27% të votave të numëruara. Partitë e tjera, përfshirë Partinë Liberale Egjiptiane dhe Iniciativën e Re Demokratike të Kosovës, kanë përqindje më të ulëta.
Autoritetet zgjedhore njoftojnë se numërimi do të vazhdojë dhe pritet të përfundojë së shpejti, duke dhënë një pamje më të plotë të rezultatit përfundimtar.
Zgjedhjet e 28 dhjetorit kanë treguar një garë të ngushtë mes subjekteve kryesore, ndërsa përbërja përfundimtare e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të përcaktohet pas numërimit të të gjitha votave. /Lajmi.net/