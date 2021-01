Vetëvendosje konfirmon pjesëmarrjen në zgjedhjet e 25 prillit në Shqipëri

Lëvizja Vetëvendosje, qendra në Shqipëri, ka paralajmëruar për të enjten një konferencë për media, ku ka thënë se do të prezantojë dy kandidatët e parë nga dy zona zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri, që do të mbahen më 25 prill.

Kjo është hera e parë që VV-ja do të marrë pjesë në zgjedhjet e Shqipërisë.

“Ditën e enjte më 21 janar 2021, në ora 13:00, Lëvizja VETËVENDOSJE! Qendra në Shqipëri do të mbajë konferencë për media ku do të prezantohen dy kandidatët e parë nga zgjedhësit në dy zona zgjedhore të vendit për zgjedhjet e 25 prillit. Kjo konferencë do të organizohet në zyrën e LVV Shqipëri”, thuhet në njoftimin e VV-së.

Më herët lideri i VV-së Albin Kurti, ka thënë se qendra në Shqipëri është autonome në vendimin e saj nëse dëshiron të marrë pjesë në zgjedhjet në Shqipëri apo jo. Dhe, paralajmërimi i së mërkurës, është sinjali i më i fortë për ndryshim të vepruarit.