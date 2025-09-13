Vetëvendosje e çeli mbrëmë fushatën para hapjes zyrtare, Baraliu: Shkelje ligjore, të ndëshkohet
Lëvizja Vetëvendosje ka vendosur që hapjen e fushatës ta bënte dje, një ditë para hapjes zyrtare të fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të 12 tetorit, një veprim i tillë po konsiderohet shkelje ligjore.
Profesori i të drejtës kushtetuese, Mazllum Baraliu, thotë se afatet e parapara operacionale nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të respektohen nga partitë politike.
Sipas tij, shkeljet e tilla duhet të ndëshkohen sipas ligjit për financim të subjekteve politike.
“Është shkelje e dispozitave të ligjit dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duhet respektuar janë afatet e caktuara…do të duhej të respektohej çdo mos respektim i afateve operacionale të parapara dhe të shpallura nga KQZ-ja dhe të parapara në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme që aplikohet edhe për ato lokale dhe në ligjin për zgjedhjet lokale duhet të respektohet. Çdo mosrespektim nënkupton shkelje dhe përgjegjësi që më vonë në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike mund të ndëshkohet financiarisht një subjekt politik që bën shkelje të tilla”, theksoi ai.
Fushata për zgjedhjet e muajit të ardhshëm nis më 13 shtator dhe përfundon para hapjes së qendrave të votimit më datën 12 tetor, në orën 06:59.