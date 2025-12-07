Vetëvendosje: 116 është numri i fitores edhe më të madhe që na duhet dhe e synojmë me ndihmën e të gjithë qytetarëve

Lëvizja Vetëvendosje ka komentuar tërheqjen e shortit për renditjen në fletëvotim, duke theksuar se numri 116 është simboli i fitores që synojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit.

Në një njoftim, VV thekson se ky numër përfaqëson suksesin e ardhshëm dhe mobilizimin e qytetarëve për të arritur rezultatet e dëshiruara, raporton lajmi.net

“116 është numri i fitores edhe më të madhe që na duhet dhe e synojmë me ndihmën e të gjithë qytetarëve”, thuhet në njoftimin e tyre.

Në zgjedhjet e mëparshme, partia kishte pasur numrat 127 dhe 118, ndërsa këtë herë, sipas tyre, 116 do të jetë shansi për një fitore më të madhe./Lajmi.net/

December 7, 2025

