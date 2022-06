Veterani i UÇK-së në protestë: Albin Kurtin duhet me çu në Serbi, ky pis nuk duhet të jetë këtu

Ndër të tjerash, ai ka thënë se protestuesit nuk janë për dhunë.

“Veterani i vërtetë nuk eskalon”, ka deklaruar ai, ndërsa ka shtuar se “në Kuvendin e Kosovës gjysma e më tepër janë tradhtarë”.

Ai e ka quajtur kryeministrin Kurti “tradhtar”, pasi që sipas tij Kurti gjatë luftës ka qëndruar në zyrë në Prishtinë, teksa ai personalisht e kishte lënë familjen për të shkuar në luftë.

“Albin Kurti u kanë me atë holandezkën a ku u kanë ai… Në zyrë në Pristhinë. Veteran jo i rrejshëm, por tradhtar është. Atë duhet me nxjerrë prej aty dhe me çu aty ku e ka vendin, në Serbi”, ka deklaruar veterani.

Tutje, veterani ka thënë se Kurti nuk duhet të ishte këtu.

“Ky pis nuk duhet të jetë këtu… Pse me na nda neve nga paga minimale? Çka më dalin mua 170 euro?”, ka deklaruar ai.

Të indinjuar që deputetët të martën miratuan në parim projektligjin për caktimin e pagës minimale i cili i mënjanon ata, veteranët kanë paralajmëruar dalje masive në protestën e sotme.

Policia është mobilizuar ndërsa veteranët e UÇK-së pas pak do të mblidhen te Kuvendi dhe Qeveria për të protestuar.