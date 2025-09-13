Veteranët nisën drejtë Hagës për protestën e nesërme

13/09/2025 13:54

Në portin Durrës-Bari, shumë veteranë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë nisur për në Hagë, atje ku ditën e nesërme do të mbahet protestë.

Bëhet e ditur se veteranët përshkojnë rrugën përmes Durrësit dhe linjën Bari në Itali, për të shmangur kalimet përmes Serbisë dhe Malit të Zi, ku mund të hasen pengesa gjatë udhëtimit.

Protesta, që do të mbahet të dielën e 14 shtatorit pritet të mbledhë shumë qytetarë nga diaspora, por edhe nga të gjitha trojet shqiptare.

