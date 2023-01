Veteranët e invalidët e UÇK-së ankohen për mos ndihmë nga Qeveria Kurti Qeveritarët e ish-luftëtarët duket se nuk janë të një mendje as për ndihmat që këta të fundit i pranuan nga qeveritë e kaluara, derisa pushtetin e mori Lëvizja Vetëvendosje. Edhe pse thonë se bënë kërkesa tek qeveria, invalidët e luftës që dy vjet nuk arritën as të takohen me kryeministrin, Albin Kurti, për të ia…