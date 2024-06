Vetëplagoset një person në këmbë me pushkë ajrore në Viti Vetëplagoset një person në këmbë me pushkë ajrore në Viti. Për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë Rajonale të Gjilanit, Valon Osmani. Ai ka thënë rasti ka ndodhur në garazhin e shtëpisë së viktimës. “Një person është plagosur në këmbë me pushkë ajrore. Policia në vendin ngjarjes ka konfiskuar armën dhe disa diabolla. Rasti…