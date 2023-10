“Vetëmenaxhimi” i Kurtit, Hasani: Është autonomi, do të operojë jashtë rendit Kushtetues të Kosovës Ditëve të fundit u than nga qeveritarët se Kosova tani më ka pranuar themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Por fillimi i punës për themelim ende ska filluar, me përjashtim organizata “Friedrich Erbert Stiftung” disa muaj më parë kishte hartuar një draft statut të Asociacionit. Eksperti i çëshjeve juridike dhe ish-kryetari i Gjykatës…