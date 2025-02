“Vetëm po na shan”, Haradinaj nga Juniku kërkon llogari nga Kurti

Koalicioni AAK – Nisma – Konservatorët – Forumi Intelektual E30 – Ideal vazhdoi tubimin elektoral të radhës sot në Junik prej nga kandidati për kryeministër Ramush Haradinaj premtoi se nën qeverisjen e tij do ta kthejnë mbarë Kosovën.

Haradinaj ka përsëritur se nën udhëheqjen e tij do të ketë uljet të çmimit të energjisë elektrike 20 për qind, dyfishimi i pagave në sektorin publik e për ata që nuk kanë vend të punës do të përkrahen me pagë. Ai kritikoi kryeministrin Albin Kurti për keqqeverisje duke kërkuar llogaridhënie për punën e bërë gjatë mandatit katërvjeçar.

“Kurti duhet të jep llogari për gjithçka që ka bërë, ky nuk po na jep llogari vetëm po na shan… Iu kam ndarë tokë për varreza qytetarëve të Gjilanit, edhe ata tokë ua ka marrë tokën dhe nuk kanë ku t’i varrosin qytetarët e Gjilanit. Kryetari i Gjilanit është VV, po gjilanasit nuk flasin mirë për të”, tha Haradinaj.

Ish-kryetari i Junikut, njëkohësisht kandidat për deputet, Agron Kuçi ka kritikuar kryeministrin Kurti për gënjeshtra e mashtrime ndaj qytetarëve të Kosovës.

Ai tha se largimi masiv i të rinjve vjen si pasojë e qeverisjes së keqe, e cila duhet të ndalet me votën e qytetarëve për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës më 9 shkurt.