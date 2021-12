Vetëm një njohje deri më tani, Osmani: Kosova do të kthehet në binarë

E pyetur për njohjet që do t’i sigurohen Kosovës, Osmani ka thënë se vendi jonë nuk do të mbetet vetëm me një njohje, por ato do të shtohen me kohë.

Osmani ka deklaruar se të gjithë ata që i bëjnë publike takimet apo bisedimet me vende të ndryshme ende pa e njohur Kosovën, me ose pa qëllim i bëjnë dëm këtij procesi.

“Një veprim i tillë dëmton interesin e vendit. Dua të shpresoj që askush në Kosovë pavarësisht pozitës që ka, nuk ka një qëllim të tillë. Unë bashkëpunoj me të gjitha institucionet dhe funksionarët që i ndihmojnë Kosovës në aspektin e njohjeve”, ka deklaruar ndër të tjerash Osmani, transmeton lajmi.net.

Ajo ka deklaruar se së pari Kosovës duhet t’i riparohet dëmi i shkaktuar më parë “kur politika e jashtme ka qenë duke fjetur”, ndërsa ka deklaruar se pastaj Kosova do të kthehet në binarë.

Presidentja e vendit si duket ka aluduar edhe në deklaratën e kryetarit të AKR-së, Behgjet Pacolli, i cili ditë më parë ka njoftuar se në Kosovë do të vie një delegacion i një shteti afrikan, për të diskutuar rreth njohjes së shtetësisë së Kosovës.

Deklaratat e Pacollit kishin nxitur reagime, pasi që janë cilësuar si të dëmshme për politikën e jashtme të vendit. /Lajmi.net/