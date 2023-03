Vetëm gjysmë ore lojë, Portugalia i shënon Luksemburgut golin e katërt

Portugalia s’ka të ndalur kundër Luksemburgut. Ish-kampionët e Evropës kanë katërfishuar epërsinë 0:4.

Cristiano Ronaldo e ka shënuar golin e dytë personal në minutën e 31-të, shkruan lajmi.net.

Dueli mes Luksemburgut dhe Portugalisë është në kuadër të Grupit J në kualifikimet për Kampionatin Evropian “Euro 2024”.

VIDEO

155TH WEAK FOOT GOAL FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDO 🐐

SECOND OF THE GAME.pic.twitter.com/rJr338kLRf

— CristianoXtra (@CristianoXtra_) March 26, 2023