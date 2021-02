Vetëm 3% e njerëzve e kanë këtë shenjë në shuplakë të dorës

Chris Riley, nga Anglia, është një ndër parashikuesit më të njohur, i cila bashkëpunon me shumë personalitete të famshme. Linja e shkurtër e jetës tregon atë që të tjerët lehtë kanë ndikim në ju, rruga e gjatë jetësore tregon që keni shëndet të mirë dhe rrudhat do të thonë që do të ndryshoni drejtimin jetësor.

Linja e zemrës shënon jetën tuaj dashurore, ndërkaq linja e kokës tregon se çfarë personaliteti keni. Shuplaka e majtë ofron shikim në fatin tuaj, ndërsa shup laka e djathtë thekson veprimet dhe ngjarjet të cilat janë të mbështetura në zgjedhje, vendime dhe gjëra të cilat i bëni në jetë – thekson parashikuesi.

Linja e jetës

Fillon midis gishtit të madh dhe gishtit tregues dhe shtrihet në hark drejt kyçit të dorës. Nëse keni cikël të gjatë jetësor, kjo tregon që keni shëndet të mirë dhe jeni person i ekuilibruar. Kjo gjithashtu tregon që jeni person i fortë dhe i vendosur dhe që do të punoni në arritjen e qëllimeve tuaja.

Nëse linja jetësore ju është e shkurtër, kjo tregon që njerëzit e tjerë munden lehtë të ndikojnë në ju. Kjo gjithashtu do të thotë që jeni burim i përkrahjes, shumica shpesh ju kërkojnë këshilla. Nëse në linjën tuaj jetësore ka ndërprerje, kjo mund të tregojë luf.të apo ndryshime.

Dhe që ndryshimet do të mund të ndodhin në situatën tuaj jetësore, në lokacionin apo në punën e re. Ndërprerjet gjithashtu mund të tregojnë traumën emocionale apo momentet stresuese. Mirëpo, nëse linja jetësore ju është e qartë, atëherë jeni i pavarur dhe i fortë dhe do të mund të përballni kohët e vështira.

Nëse linja jetësore ndahet, kjo gjithashtu tregon në riorientimin dhe ndryshimet në jetën tuaj, ndoshta do të udhëtoni në të ardhmen apo do të shpërnguleni. Nëse linja juaj e jetës është e dyfishuar apo nëse ka më shumë se dy linja, atëherë ekzistojnë më shumë kuptime. Kjo mund të paralajmërojë që shpirti juaj binjak pikërisht është në horizont, apo mund të thotë që keni ndonjë person të veçantë i cili kujdeset për ju.