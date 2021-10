Vetëm 16 pikë pas 11 ndeshjeve, Barca barazon rekordin e zi të vitit 2003

Barcelona nuk arriti të marrë më shumë se një barazim ndaj Alaves, ndonëse shënuan të parët më anë të Depayt, por rezultati u barazua brenda tre minutash për t’u mbyllur rezultati me 1-1.

‘Blaugrana’ tani janë pa fitore në tri ndeshjet e fundit në La Liga, me dy humbje e një barazim, teksa pozicionohen në pozitën e nëntë në tabelë me vetëm 16 pikë të mbledhura pas 11 xhirosh.

Me 16 pikët e mbledhura në këtë fazë pas 11 xhirove, ky është numri më i ulët i pikëve që klubi spanjoll ka mbledhur në këtë fazë, që nga sezoni i largët 2002/03, raporton ‘OptaJose’.

16 – Barcelona have taken 16 points from 11 games in LaLiga 2021/22 (W4 D4 L3), equalling their worst start at this stage in the three points for a win era (also 16 in the 2000/2001 and 2002/03 campaigns). Obstacle. pic.twitter.com/OAZFpFtAKX

— OptaJose (@OptaJose) October 30, 2021