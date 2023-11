Vetdorëzohet në polici i dyshuari për shkaktimin e aksidentit me fatalitet në Pejë I dyshuari për shkaktimin e një aksidenti me fatalitet në Pejë, ku humbi jetën një person, është vetdorëzuar në polici. Lajmin e ka bërë të ditur Fadil Gashi, zëdhënës i policisë për rajonin e Pejës. “Me datë 27. 11. 2023 rreth orës 15:30 i dyshuari i aksidentit të shkaktuar me fatalitet me datës 26. 11.…