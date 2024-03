Shkaktoi qëllimisht aksident, pastaj u vetaksidentua – Policia jep detaje rreth rastit

Gjatë ditës së sotme ka ndodhur një vetaksident në fshatin Mazgit.

Rastin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë, Flora Ahmeti, shkruan lajmi.net.

Sipas konfirmimit të policisë, sot në orët e hershme të mëngjesit është raportuar se një person në Veternik po bënte vozitje të rrezikshme, ku menjëherë njësitet policore janë marrë me rastin.

I dyshuari, në hyrje të Prishtinës dyshohet se me qëllim ka shkaktuar aksident, ku ka vazhduar prapë me vozitje deri në fshatin Mazgit, ku pastaj është vetaksidentuar.

Si pasojë e kësaj ai ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar për tretman mjekësor.

Lidhur me këtë ngjarje, është iniciuar rast për veprat “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”, “Sulm dhe dëmtim prone”.

“Sot rreth orës 06:00, është raportuar se një person në Veternik, po bënte vozitje të rrezikshme. Menjëherë me rastin janë marrë njësitet e nevojshme policore. Personi i dyshuar në hyrje të Prishtinës, dyshohet se qëllimisht ka shkaktuar aksident trafiku dhe më pas duke mos përfillur urdhrat e policëve për ndalim, ka vazhduar po me vozitje të rrezikshme deri në fshatin Mazgit, ku dhe është vetë aksidentuar. Ngasësi ka pësuar lëndime të rënda trupore. I njëjti është dërguar për tretman mjekësor.

Lidhur me këtë rast policia ka filluar trajtimin e informacioneve si dhe ka ndërmarrë verimet e nevojshme operativo-hetimore në përpjekje për të ndriçuar dhe sqaruar të gjitha rrethanat që kanë karakterizuar rastin. Bazuar në të dhënat fillestare,në koordinim me prokurorin është iniciar rast për veprat Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, sulm dhe dëmtim prone” ka thënë Ahmeti. /Lajmi.net/