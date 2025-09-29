Vetaksidentohet automjeti i KFOR-it në Malishevë, nuk ka të lënduar

Një vetaksident i veturës së KFOR-it, ka ndodhur në dalje të fshatit Ostrozub, drejtimi Malishevë-Rahovec.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Lumni Graishta.
Ai ka thënë se në automjet kanë qenë ngasësi dhe një pasagjer.
“Bëhet fjalë për vetaksident në dalje të fshatit Ostrozub drejtimi Malishevë-Rahovec, në automjet kanë qenë ngasësi dhe një pasagjer. Nuk ka të lënduar ndërkohë që vendin e ngjarjes po e procedojnë njësitet e trafikut rajonal të DRP Gjakovë”, ka thënë ai.