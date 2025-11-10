Vetaksidentohet automjeti i KFOR-it amerikan në Veri, tre persona të lënduar

Një automjet i KFOR-it amerikan është vetaksidentuar sot në rrugën Mitrovicë- Leposaviq, më saktësisht në fshatin Sllatinë. Lajmin e ka konfirmuar Munish Avdiu nga Trafiku Rajonal në Mitrovicë të Veriut. Ai tha se aksidenti ka ndodhur në ora 14:30. “Tre persona kanë kërku ndihmë mjekësore”, tha ai.

10/11/2025 16:08

