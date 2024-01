Vetaksidenti që përfundoi me fatalitet në Gjilan – arrestohen tre persona, dyshohet që s’i ofruan ndihmë viktimës por ikën Një person ka humbur jetën të enjten në Gjilan, pasi është vetaksidentuar me veturën e tij. Lidhur me rastin, policia ka bërë të ditur se ka arrestuar tre të dyshuar që në ditën kritike, kishin qenë bashkë me viktimën. Sipas policisë, të njëjtit nuk i kanë ofruar ndihmë viktimës por me të ndodhur aksidenti, kanë…