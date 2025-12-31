Vetaksident në Pejë, lëndohet një person
Një vetaksident trafiku ka ndodhur sot në rrugën “Agim Binak Qelaj” në Pejë.
Nga ky aksident është lënduar një person, ndërsa lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Pejë, Fadil Gashi.
“Sot rreth orës 09:45, Policia është njoftuar për një vetaksident i cili ka ndodhur në rrugën “Agim Binak Qelaj” në Pejë. Si pasojë e këtij vetaksidenti një person ka pësuar lëndime trupore, i njëjti është dërguar në spitalin rajonal në Pejë, për tretman mjekësor”, ka thënë Gashi. /Lajmi.net/