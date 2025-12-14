Vetaksident në Komoran, lëndohet një femër
Një vetaksident trafiku ka ndodhur sot rreth orës 18:15 në Komoran.
Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha i cili ka thënë se në këtë vetaksident është përfshirë një automjet, dhe për pasojë një femër ka pësuar lëndime.
Hoxha ka thënë se vetura ka dal jastë rruge dhe është rrokullisur.
“Apelojme tek te gjithe drejtuesit e automjeteve qe te kene kujdes te shtuar gjate drejtimit te automjeteve dhe te respektojne rregullat e trafiku, posaqerisht gjate kohes kur kemi kufizim te dukshmerise gjate oreve te hershme naten dhe ne kohe me mjegull”, ka thënë Hoxha. /Lajmi.net/