Vetaksident në Graçanicë: Tre persona të lënduar, mes tyre dy të mitur

04/01/2026 11:48

Tre persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e një vetaksidenti që ndodhi në Graçanicë.

Policia ka bërë të ditur se të lënduar janë ngasësja e veturës dhe dy pasagjerë të mitur.

“Sipas hetimeve paraprake, vozitësja femër kosovare, për shkak të pakujdesisë gjatë ngasjes, ka shkaktuar aksidentin. Si pasojë, kanë pësuar lëndime vozitësja dhe dy pasagjerët e mitur (një mashkull dhe një femër). Rasti është duke u hetuar nga njësitet përkatëse të Policisë së Kosovës,” thuhet në njoftimin zyrtar. /Lajmi.net/

