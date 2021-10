Veshur me fustan të shkurt, Morena Tarakut gati sa nuk i “shpërtheu” gjoksi

E veshur me një fustan ngjyrë bezhë me dekore të bukura rreth e qark, artistja shqiptare mori vëmendje me pozat, shkruan lajmi.net.

Morena Tarakut fustani i shkurt i ka venë në pah gjoksin dhe këmbët joshëse me të cilat u komentua edhe nga ndjekësit dhe fansat e saj të shumtë në Instagram.

View this post on Instagram A post shared by K I N G M T ♔ (@morenataraku)

Këngëtarja e ka përfunduar dukjen me makijazh dhe flokët e rregulluara me ngjyrë të zezë teksa ka marrë poza në një ambient të mbyllur.

Ndryshe, së fundmi është paralajmëruar se Morena do e lansojë edhe një bashkëpunim me reperin, Stresi./Lajmi.net/