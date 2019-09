Veseli: Si kryeministër do t’i ndryshoj prioritetet e Qeverisë për t’iu ofruar të rinjve të ardhme

Kreu i PDK-së, një herësh kandidat për kryeministër, Kadri Veseli, gjatë ditës së sotme ka mbajtur disa takime me qytetarët në Mitrovicë.

Ai ka thënë se bashkëvendësit e tij, si asnjëherë më parë, janë në përkrahje të Partisë Demokratike të Kosovës.

Postimi i plotë i Veselit pa ndërhyrje:

Mitrovica e ka bërë hapin e parë drejt fitores së 6 tetorit, kësaj dite historike për Kosovën. Bashkëvendësit e mi, si asnjëherë më parë, janë në përkrahje të Partisë Demokratike të Kosovës.

Ne do ia kthejmë shpresën rinisë sonë, sepse e kemi guximin, vendosmërinë dhe planin e duhur për ta bërë këtë.

Si Kryeministër do t’i ndryshoj prioritetet e Qeverisë dhe do t’u ofroj të rinjve një të ardhme këtu. Do t’i mbështesim më shumë ndërmarrësit e rinj dhe do të investojmë në kompani të reja, duke mos i ngarkuar ato me taksa.