Veseli: PDK shembull i demokracisë që duhet ndiqet nga partitë tjera

Në fjalën përshëndetëse pas rizgjedhjes kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, kryetari Veseli shprehu mirënjohjen për besimin që i dhanë për drejtimin e partisë duke thënë se këtë besim do e shpërblejë me punë me përkushtim dhe përgjegjësi të lartë.