Veseli në Viti flet për Tribunalin: Mos të lejojmë që të cenohet gjaku ynë

Veseli me këtë rast, potencoi unifikimin më të madh të PDK-së dhe shprehu falënderim për të pranishmit dhe kontribuuesit e kësaj dege për angazhimin për të ecur përpara në zbatimin e platformës Dekada e Re, përcjell lajmi.net.

Duke folur për zgjedhjet e brendshme, Veseli vlerësoi procesin demokratik dhe gjithëpërfshirjen, pjesëmarrjen masive në të gjitha nëndegët dhe degët e PDK-së, duke potencuar se ne kemi vizion, qëllim dhe përkushtimin e të gjithëve për t’i dhënë energji vendit tonë.

“PDK është forca më e madhe politike e cila ka transformuar shtetin që nga pavarësia e deri tek konsolidimi i plotë. Në këtë rrugëtim, PDK ka realizuar projektet më të mëdha në të gjitha fushat e qeverisjes. Por, po ashtu janë bërë edhe gabime nga të cilat PDK është përmirësuar dhe ka larguar e po pargon nga vetja njerëz që kanë keqpërdorur PDK-në dhe shtetin. Ndërkohë nga përmirësimet po na bashkohen shumë të rinj e të reja, profesionistë të profileve shumë të vlefshme për Dekadën e Re”, tha Veseli.

Ai ka folur edhe për nismën e tij për formimin e Tribunalit për gjenocidin serb në Kosovë.

“Sa për të kaluarën, ne kemi pjesën e kontributit dhe kërkojmë që të mos cenohet nga askush, as për UÇK-në, as për luftën tonë të drejtë. Unë kam marrë një iniciativë për Tribunalin, vetëm për të drejtën e kombit tonë. Mos të lejojmë që të cenohet gjaku ynë, por edhe në të ardhmen mos të na përsëritet. Është shumë e rëndë kur i kujtojmë sakrificat. Ne jemi faqebardhë që të krijojmë perspektivë për Ballkanin dhe për Kosovën, duke u orientuar nga e ardhmja që të kemi ekonomi të zhvilluar dhe perspektivë, për inovatorin e ndërmarrësin, të riun dhe të rejat”, tha Veseli.

Duke folur për Komunën e Vitisë, Veseli tha se ajo ka resurse të mëdha, si ato humane që janë shfrytëzuar minimalisht e deribteknato natyrore që ende nuk janë shfrytëzuar fare.

“Ejani ta bëjmë këtë transformim që njerëzit t’i orientojmë nga vendet e reja të punës. Duhet të kemi besim se mund të ecim përpara. Ashtu siç me besim e mundëm Serbinë. Me përgjegjësi e angazhim e vendosmëri do të ecim përpara. PDK po rritet, njerëzit po vijnë me ne dhe ne duhet të jemi me ta. Disa po largohen dhe mirë po bëjnë që po largohen. Njerëzit e rinj i duhen vendit që nuk mendojnë vetëm për vetveten. Secili prej jush veçanërisht rinia duhet të bëjmë që ëndrrat e rinisë të jenë pjesë e realitetit”, tha Veseli.

Ai ftoi aktivistët të punojnë me qytetarët në terren, sepse, çdo lagje e çdo fshat në Viti nuk ka adresë më të mirë se PDK-në.

Bekim Azizi, kryetar i Degës së PDK-së në Viti, theksoi se Dekada e Re, është vizioni i kryetarit Kadri Veseli, i cili është duke e përgatitur këtë dekadë në interes të Kosovës, para se gjithash për të rinjtë. /Lajmi.net/